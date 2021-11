Lattarico, va al cimitero ed imbratta la foto di una defunta: denunciato un pensionato

È ancora tutta da comprendere la vicenda che ha portato alla denuncia di un uomo, pensionato del cosentino, che nei giorni scorsi si è recato presso il cimitero di Lattarico dove ha imbrattato la foto di una defunta. Armato di pennarello, ha scarabocchiato la sola foto apposta sulla lapide, per poi allontanarsi.

Il gesto però non è passato inosservato. Grazie alle telecamere di videosorveglianza poste all’ingresso del camposanto i Carabinieri sono riusciti ad identificarlo e rintracciarlo. All’interno dell’abitazione dell’anziano sarebbe anche stato trovato il pennarello usato in tale frangente. Per tali motivi, l’uomo è stato denunciato.