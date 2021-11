San Pietro Apostolo, analisi Arpacal conferma: presente gas radon nella scuola

“Le osservazioni sperimentali descrivono un luogo dove il radon non solo è presente ma, vista evidentemente la tipologia di costruzione dell’istituto scolastico, potrebbe facilmente accumularsi, fino a superare i livelli di concentrazioni di attività volumetrica previsti e considerati accettabili”. Questo il sunto di un’osservazione svolta dall’Arpacal e supportata dal laboratorio fisico “Majorana” del dipartimento provinciale catanzarese, presentata all’amministrazione comunale di San Pietro Apostolo ed alla ditta esecutrice dei lavori del plesso scolastico in oggetto.

“Viste le risultanze analitiche del monitoraggio breve messo in opera, e valutato il tipo di intervento strutturale previsto e già programmato, è fortemente raccomandato di valutare opportunamente la gestione della fonte principale di sorgente del gas radon” prosegue l’Arpacal nel comunicato. “Pertanto, nella scuola che non ha un vespaio e nella quale è previsto uno sbancamento di tutta la pavimentazione, è opportuno realizzare un pavimento ben areato su tutto il perimetro scolastico, impiegando le tecniche più comuni (iglù, per esempio) determinando flussi naturali di aereazione del pavimento verso l’esterno, in grado di intercettare il gas proveniente dal suolo e favorirne l’uscita in condizioni naturali”.

“Si raccomanda di accompagnare le areazioni esterne ad una distanza opportuna dall’edificio (larghezza marciapiedi) per evitare di reimmettere il gas radon direttamente dagli ingressi, porte o finestre” avverte ancora l’Arpacal. “Occorre anche realizzare una buona sigillatura del pavimento pareti in ogni parte dell’edificio, nonché valutare una eventuale pressurizzazione del sotto pavimento, in alternativa alle indicazioni suggerite”.

A richiedere una valutazione dell’Arpacal era stato il primo cittadino, Raffaele De Santis, in prospettiva di usufruire dei lavori di efficientamento energetico previsti dal superbonus 110%. Adesso l’Arpacal chiede di essere costantemente aggiornata sull’andamento dei lavori, dopo aver definito la presenza di gas come “interessante”.