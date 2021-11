Covid, Fondazione Gimbe: in Calabria un evidente peggioramento

I casi positivi di coronavirus in Calabria sono notevolmente aumentati nella settimana dal 17 al 23 novembre. Lo rende noto la Fondazione Gimbe nel suo consueto report settimanale, che fotografa un’incidenza di 198 casi ogni 100 mila abitanti.

Rispetto a due settimane fa, i contagi sono aumentati del 5,3%, mentre l’occupazione di posti letto in area medica ha raggiunto il 12%. Aumenta anche l’occupazione di posti in terapia intensiva, arrivata in poche settimane al 7%.

Al netto dei contagi, in Calabria ha completato il ciclo vaccinale il 71% della popolazione residente, a fronte di una media nazionale del 76,7%. Da segnalare un 2,5% di ulteriori prime dosi, mentre hanno ricevuto la dose booster il 20,6% degli interessati.

La maggiore incidente di casi di registra nella provincia di Reggio Calabria (106), seguita da quella di Vibo Valentia (88), Crotone (47), Cosenza (44) e Catanzaro (35).