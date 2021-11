Bovalino, si dimette garante dei disabili. Crea (Adda): “Da oggi realtà impoverita”

“Apprendiamo delle dimissioni della Garante dei Disabili di Bovalino, Maria Rita Canova: come Associazione siamo stati promotori di detta figura dal lontano 2016 invitando tutti i Comuni della Regione Calabria a dotarsi di questa fondamentale Istituzione”. Commenta la vicenda con amarezza il presidente dell’Associazione Adda, Vito Crea, ricordando come la stessa associazione, assieme a Commatre, aveva individuato proprio la dottoressa Canova data la sua “profonda umiltà, con la quale è stata un faro per le famiglie e maggiormente per le Associazioni che si occupano di disabilità”.

“Innumerevoli sono state le collaborazioni, specie nel pieno della pandemia quando non si è fatto nulla per portare avanti un protocollo dedicato che sarebbe stato apripista a livello nazioanale” ricorda ancora Crea. “Mentre altri parlavano e filosofeggiavano la ex Garante si premuniva di stare a fianco alle famiglie in difficoltà, intervenendo in silenzio”.

“Rispettiamo la sua scelta di irrevocabilità delle dimissioni” conclude. “Chiederemo ai prossimi amministratori di effettuare delle modiche al regolamento prevedendo che lo stesso garante sia indicato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e che lo stesso indichi in redazione di bilancio le risorse necessarie per garantire tutti i servizi”.