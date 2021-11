Crotone, controlli su lavori in area demaniale: acquisiti fascicoli in Comune

Una serie di accertamenti amministrativi su alcune aziende impegnate in lavori effettuati in zona demaniale ed in area marittima hanno portato i Carabinieri Forestali della stazione di Crotone ad acquisire fascicoli e documentazioni presso l’ente comunale cittadino.

L’attività, che - come specificato dal Comando Provinciale dell'Arma - non riguarda un’operazione di Polizia Giudiziaria ma di mera acquisizione documentale, è avvenuta questa mattina: i militari hanno rilevato diverse pratiche inerenti alle attività edilizie, commerciali e relativo personale.