Perseguita e minaccia l’ex moglie: un arresto a Sellia Marina

Ha avuto la forza di denunciare il suo ex marito ai Carabinieri, dopo che questo la costringeva a subìre quotidiane vessazioni. È successo a Sellia Marina, dove una giovane donna del posto era ormai da tempo assoggettata ai comportamenti violenti dell’ex coniuge, che tra minacce, insulti ed atti persecutori avevano reso la sua vita impossibile.

In particolare, l’uomo – imprenditore trentanovenne del posto – non aveva accettato la fine della relazione, al punto che già lo scorso agosto era stato arrestato e posto ai domiciliari per stalking, dopo l’emersione di atteggiamenti violenti a seguito della richiesta di separazione. Questo però non si era dato per vinto: ha proseguito con chiamate e messaggi minatori, arrivando a pedinare la malcapitata. In uno di questi episodi, l’avrebbe avvicinata dicendole di lasciare la Calabria, altrimenti l’avrebbe uccisa.

Episodio che ha convinto la giovane a presentarsi ai Carabinieri, dove ha denunciato tutti gli episodi persecutori, facendo scattare le procedure del codice rosso. A seguito delle dovute indagini, il Tribunale di Catanzaro ha aggravato la condizione dell’aggressore, tramutando gli arresti domiciliari in detenzione in carcere.