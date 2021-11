Maltempo, da stanotte allerta arancione: attese piogge e forti venti

Il maltempo torna a fare paura anche in Calabria: come già annunciato (LEGGI) è in arrivo la settima perturbazione di novembre, ritenuta dagli esperti non un assaggio di inverno ma un vero e proprio giro di boa metereologico.

Questo fronte di maltempo infatti porterà in tutta Italia le arie fredde dell'artico, provocando un notevole abbassamento delle temperature con conseguenti nevicate, attese - abbondanti - anche in aree a bassa quota.

A preoccupare maggiormente la Protezione Civile regionale, però, ci sono anche le piogge, e sopratutto i venti: questi soffieranno molto forte sopratutto nella parte meridionale della regione, e la perturbazione si sposterà dalla fascia tirrenica a quella jonica entro il fine settimana.

Ad essere maggiormente interessate dal maltempo, la provincia reggina, vibonese, catanzarese e crotonese, dove a partire da stanotte vigerà l'allerta arancione. Meno intensi i fenomenti attesi nella provincia cosentina, dove l'allerta è "solo" gialla.

In particolare, la nota di allerta riguarda il pericolo di nubifragi ad alta intensità, che potrebbero causare esondazioni e conseguenti danni, oltre che condizioni di pericolo.