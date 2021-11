Sorpreso in casa con droga, munizioni e contanti: arrestato 49enne di Mandatoriccio

Con l’accusa di detenzione di stupefacenti ed armi è finito in manette stamani G.G., 49enne di Mandatoriccio con vari precedenti di Polizia. L’arresto è scattato nel corso di un mirato servizio antidroga svolto dai militari della dipendente Stazione di Mandatoriccio unitamente a quelli delle Stazioni di Calopezzati e Mirto Crosia, supportati in fase esecutiva da tre squadre S.I.O. del 14° Battaglione “Calabria”.

In particolare, l’attenzione dei Carabinieri si focalizzata sull’appartamento dell’arrestato e durante la minuziosa perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati 65 gr di marijuana, 2 gr di hashish, 1,10 gr di cocaina e 2 bilancini di precisione, nonché materiale per il confezionamento e 5 cartucce cal. 12 illegalmente detenute.

Nel corso della perquisizione i militari hanno inoltre rinvenuto nelle disponibilità dell’uomo la somma di oltre 9 mila euro.

Il 49enne, pertanto, è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e così come concordato con il Sostituto di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata dal Dott. Alessandro D’Alessio, sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Complessivamente, nell'ambito dell'attività di controllo del territorio, i militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Corigliano-Rossano hanno eseguito 4 perquisizioni domiciliari, personali e veicolari, controllando 18 persone e 15 veicoli.