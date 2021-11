Giornata contro la violenza sulle donne: le iniziative delle Questure clabresi

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” le Questure calabresi ha promosso diverse iniziative su tutto il territorio regionale.

VIBO VALENTIA

Nell'ambito della campagna “Questo non è amore”, da anni sostenuta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, personale qualificato della Questura di Vibo ha incontrato tutte le donne vittime di violenza, che in passato si sono rivolte alla Polizia per porre fine ai comportamenti persecutori nei loro confronti.

Oggi, gli agenti incontreranno gli alunni di alcuni Istituti scolastici superiori di I e II grado di Vibo e Tropea, ai quali saranno illustrati i molteplici aspetti in cui si manifesta la violenza di genere ed i mezzi per evitarla. Ai ragazzi saranno anche distribuiti gli opuscoli informativi forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Domani un camper della Polizia di Stato sarà posizionato in Piazza Martiri d’Ungheria e nelle vie del centro cittadino e le poliziotte distribuiranno gli opuscoli informativi e forniranno informazioni e chiarimenti sul tema.

Nella stessa mattina, il personale della Questura parteciperà ad una manifestazione presso il liceo classico di Nicotera. Alle 10 nell’Auditorium della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato, si terrà un incontro con circa 50 studenti delle scuole secondarie di I e II grado della provincia e una rappresentanza di studenti di una scuola di Rosarno, al quale prenderanno parte anche gli allievi frequentatori del 215° corso di formazione.

I protagonisti dell’incontro saranno il Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia e un Sostituto Procuratore, il Primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale civile cittadino e un funzionario della Polizia Postale di Reggio Calabria. Il Dirigente la Divisione Anticrimine della Questura illustrerà l’attività svolta dal proprio ufficio nel corso dell’anno ed i risultati ottenuti.

CROTONE

La Questura di Crotone ha invece organizzato una manifestazione, sempre in seno alla campagna “Questo non è amore”, attuata nell’ambito del “Progetto camper”. Il camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere stazionerà nella zona pedonale antistante il Palazzo Comunale, dando informazioni, con personale specializzato, ed illustrando le finalità della campagna antiviolenza, sensibilizzando gli astanti intervenuti sulla tematica.

Nell’occasione saranno presenti rappresentanti del centro Antiviolenza Udite Agar, della Cooperativa Sociale Noemi, del Consultorio familiare Asl, del Copross - Consorzio Provincia Crotone servizi Sociali, Struttura “Padre Pio” di Cirò Marina - Associazione Onlus Restituire l’infanzia, Coriss, dell’OPI - Ordine delle Professioni Infermieristiche, Fidapa - Federazione Italiana Arte Donne Professioni e affare, Associazione Warpedo Maestro Giuseppe Romeo, squadre calcio femminile e maschile Crotone calcio, la Caritas, Commissione Pari opportunità Come di Crotone, rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati, dell’Osservatorio Nazionale Diritto Famiglia, dell’Azienda Sanitaria di Crotone, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, associazioni che si occupano quotidianamente della problematica in argomento e disagio sociale, oltre che Autorità Provinciali e istituzionali.

Saranno, inoltre, distribuite le brochures esplicative del progetto e il personale della Divisione Polizia Anticrimine della Questura illustrerà il lavoro costante degli operatori di Polizia nella prevenzione dei reati relativi a maltrattamenti e violenza di genere, nonché nella fase di assistenza alla vittima durante e dopo la denuncia.

CATANZARO

Per l’occasione, in Piazza Matteotti di questo capoluogo, nello spazio antistante il monumento “Il Cavatore”, a cura della Polizia di Stato verrà allestito uno stand, al fine di distribuire alla cittadinanza la brochure realizzata nell’ambito della campagna di prevenzione e sensibilizzazione “Questo non è amore”.

Nel pomeriggio della stessa giornata, in Lamezia Terme, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, si svolgerà analoga iniziativa con l’allestimento di uno stand su Corso G. Nicotera.

La brochure in questione, ideata dalla Polizia di Stato, è stata concepita come strumento per la più ampia diffusione ai cittadini di ogni utile informazione sull’attualissimo grave fenomeno e degli strumenti a tutela previsti dalla vigente normativa.