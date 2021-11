Crisi Tim e telecomunicazioni. Sindacati chiedono incontro al presidente Occhiuto

La segreteria regionale della Slc Cgil, con le federazioni di categoria Fistel Cils e Uilcom Uil, e le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil chiedono un incontro urgente al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, per affrontare la crisi del settore telecomunicazioni.

“Il comparto delle telecomunicazioni in Calabria occupa circa 15mila addetti, 15mila persone fortemente preoccupate degli scenari che si prospettano in termini occupazionali a causa dell’assenza di una visione industriale del Governo, tenendo conto della specifica situazione societaria di Tim, azienda leader e strategica nel settore”, scrivono i sindacati.

Da qui la richiesta di un incontro con Occhiuto per aprire un tavolo permanente di settore per lo sviluppo e la tutela della sana e buona occupazione

“Tim - scrivono i sindacati - rappresenta la più grande azienda del paese nel settore delle Telecomunicazioni. In Calabria occupa direttamente oltre mille addetti, generando contestualmente occupazione, tra appalti ed indotto, per altri 5mila lavoratrici e lavoratori calabresi. Va poi considerato il tema specifico della “rete unica” nel suo complesso come asset strategico che interessa non solo il settore delle telecomunicazioni ma l’intero universo produttivo".

"I ritardi strutturali manifestati con l’avvento della pandemia sulla connettività sia fissa che mobile, il paradosso del digital divide, sono temi che consideriamo debbano avere grande attenzione all’interno delle politiche industriali della Calabria, considerato, in particolare, che i temi della digitalizzazione e le risorse destinate, sono il fulcro centrale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.