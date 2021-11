Lamezia, bambino di due anni investito sulle strisce. Ricoverato in codice rosso

Era in braccio al padre il bambino di due anni e mezzo investito intorno alle 19 in località Sant’Eufemia a Lamezia Terme.

Il piccolo che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con il papà su via del Mare è stato travolto da una Fiat 500. Il bambino e il padre sono stati subito soccorsi, il piccolo è stato trasportato in ospedale a Catanzaro per un sospetto trauma cranico.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale di Lamezia che hanno effettuato i rilievi.