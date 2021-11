Il Covid non frena, in Calabria nelle ultime 24 ore altri 163 casi

Nessun decesso oggi in Calabria, ma sono 163 i nuovi positivi, dati emersi con i 5.305 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore. Quaranta in più rispetto a ieri, quando i casi sono stati 123 (LEGGI).



È Reggio Calabria la provincia con più casi, con i suoi 80 nuovi positivi, seguono Cosenza (+36), Catanzaro (+19), Crotone (+18), Vibo Valentia (+10).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 91.245, per un totale di 1.483 decessi per o con il Covid-19. I guariti di oggi sono 246, per un totale di 86.003 persone uscite dall’incubo della malattia.

Diminuiscono i ricoveri nei reparti ordinari (116, -3), nonostante nel Catanzarese siano entrati due nuovi pazienti (a Cosenza sono state dimesse tre persone, una a Reggio e una Vibo). In terapia intensiva si trovano invece 12 persone. In isolamento domiciliare sono in 3.631 (-80).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove i casi totali sono stati 32.330, i positivi di oggi sono 80. Attualmente i casi attivi sono 1.447, di cui 38 ricoveri in reparto (-1); 2 in terapia intensiva; 1.407 in isolamento domiciliare (+34). I casi chiusi sono 30.833, di cui 30.466 guariti (+47); 417 deceduti.

Nel Cosentino i positivi di oggi sono 36, per un computo di 29.186. Attualmente i casi attivi sono 1.143, di cui 49 ricoveri in reparto (-3); 4 in terapia intensiva; 1.360 in isolamento domiciliare (-79). I casi chiusi sono 27.773, di cui 27.102 guariti (+118); 671 deceduti.

Nel Catanzarese da febbraio si sono ammalati in 11.954, oggi 19. Attualmente i casi attivi sono 288, di cui 14 ricoveri in reparto (+2); 6 in terapia intensiva; 268 in isolamento domiciliare (-16). I casi chiusi sono 11.666, di cui 11.503 guariti (+33); 163 deceduti.

Nel Crotonese nelle ultime 24 ore i positivi sono stati 18, per un totale di 8.959. Attualmente i casi attivi sono 165, di cui 4 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 161 in isolamento domiciliare (-12). I casi chiusi sono 8.794, di cui 8.676 guariti (+30); 118 deceduti.

Nel Vibonese i positivi di oggi sono 10, mentre da febbraio sono 7.357. Attualmente i casi attivi sono 323, di cui 8 ricoveri in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 315 in isolamento domiciliare (-6). I casi chiusi sono 7.034, di cui 6.930 guariti (+17); 104 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid contratti da persone residenti in altra regione o stato, i casi totali sono 1.459. In reparto si trovano in 3, nessuno in terapia intensiva; in isolamento domiciliare ci sono 120 (-1) persone. I guariti sono 1.326 (+1); i deceduti sono 10.