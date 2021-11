Ferite alla gola e al braccio per una ragazza di 21 anni di origini marocchine. La ragazza è stata infatti aggredita a Cassano alla Ionio. La 21enne, che non è in pericolo di vita, è stata trasportata all’ospedale Annunziata di Cosenza.

Sulla vicenda stanno indagando i carbinieri della stazione locale. Da una prima ricostruzione sembra che la 21enne sia stata colpita da una donna a seguito di una lite.