Unioncamere, webinar su incentivi nazionali Mise per start up e imprese calabresi

Grande partecipazione al primo appuntamento dal titolo “Avviare e consolidare un’impresa: gli strumenti agevolativi del Ministero dello Sviluppo Economico” del ciclo di webinar promosso e organizzato da Unioncamere Calabria, in qualità di partner della rete Enterprise Europe Network e dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Attività Territoriali – Ispettorato Territoriale Calabria per presentare le misure agevolative ministeriali a favore delle start up e delle imprese calabresi.

L’attività si colloca nell’ambito del Protocollo di intesa sottoscritto da Unioncamere Calabria e Ministero dello Sviluppo Economico, sede Territoriale per la Calabria per il rilancio dello sviluppo economico e della competitività territoriale.

L’obiettivo è quello di aiutare le imprese calabresi a realizzare partenariati transnazionali di natura commerciale, tecnologica, partecipare a Call europee o a bandi, accedere ai finanziamenti stanziati dallo Stato o dall’Unione europea, sostenere le start up e la nuova imprenditoria, favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese calabresi.

Oltre 140 gli iscritti al webinar odierno che ha registrato interesse e partecipazione attiva da parte di imprese e professionisti calabresi.

I saluti sono stati affidati a Giulio Mario Donato, Dirigente Mise/Segretariato generale e Direttore Ispettorato Territoriale per la Calabria e da Erminia Giorno, Segretario Generale Unioncamere Calabria.

Giovambattista Nicoletti, D.G.A.T. - Ispettorato Territoriale per la Calabria ha moderato i lavori, Porzia Benedetto, Unioncamere Calabria ha presentato le azioni di supporto dello sportello Enterprise Europe Network di Unioncamere Calabria. Le tematiche tecniche al centro del webinar hanno riguardato gli interventi agevolativi quali ON - Nuove imprese a tasso zero, Smart &Start Italia illustrate dai rappresentanti di Invitalia, Gianluca Fiorillo e Alfonso Galdi e Nuova Marcora presentata da Silvia Puopolo, Cooperazione Finanza e Impresa (CFI).