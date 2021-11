Deposito per l’essiccazione di marijuana scoperto a Jacurso: due arresti

Nella giornata di ieri, alle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno eseguito una perquisizione domiciliare in casa di due giovani fratelli a Jacurso, un ventenne ed un ventitreenne, entrambi del posto.

L’abitazione era stata “puntata” dai cani antidroga del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, ed il fiuto infallibile di Black e di Brigi ha permesso di scoprire un piccolo laboratorio per l’essiccazione della marijuana.

Al termine della perquisizione, sono stati rinvenuti complessivamente ben 20 chili di marijuana in fase di essiccazione, assieme ad un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento ed una macchina per il sottovuoto.

Il tutto, mascosto in varie parti dell’abitazione, avrebbe permesso ai due un guadagno illecito di oltre 100 mila euro nel corso del tempo.

Ma non solo droga: ritrovato, nascosto vicino al camino, anche un fucile calibro 20 risultato rubato nel 2014, armato con una cartuccia e pronto a sparare all’evenienza, assieme ad altre 51 cartucce di vario calibro nascoste per casa.

Secondo i militari, il rinvenimento dell'arma potrebbe indicare la volontà dei due giovani di “proporsi quali referenti dello smercio della marijuana nel loro paese e in quelli limitrofi”.

Per questi motivi, entrambi sono stati arrestati per direttissima in flagranza di reato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di arma e ricettazione.