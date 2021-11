Assunzioni in Regione, la Giunta sottoscriverà protocollo con Formez

"Scegliamo la trasparenza, il merito, un metodo chiaro e preciso di accesso". Con queste parole il presidente regionale Roberto Occhiuto ha annunciato, in serata, la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la Regione e Formez, per il reclutamento di nuovo personale.

Una decisione annunciata ed ufficializzata questa sera dalla Giunta "affinché sia questo ente a svolgere le selezioni per il personale che servirà nei prossimi anni per rafforzare la nostra amministrazione", prosegue Occhiuto.

"Abbiamo, poi, approvato l’assestamento di bilancio e il documento di economia e finanza. Strumenti tecnici indispensabili, che ci permetteranno di non andare in esercizio provvisorio e di programmare gli interventi da mettere in atto nei prossimi mesi" conclude il presidente. "Andiamo avanti, con slancio e decisione. Tante le cose da fare, e tanti traguardi da raggiungere"