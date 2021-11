Catanzaro, violenta lite tra due famiglie: quattro feriti, indagini in corso

Ci sarebbero dei dissidi legati al confine di alcuni terreni alla base della violenta avvenuta questa mattina a Catanzaro. Due nuclei familiari si sarebbero scontrati dopo una serie di diverbi, ed in quattro sono finiti ricoverati presso l’ospedale cittadino, nessuno in gravi condizioni.

Per sedare gli animi è stato necessario l’intervento di due pattuglie, una di Polizia ed una di Carabinieri. Le indagini per appurare il reale movente dell’aggressione sono ancora in corso.