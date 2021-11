Covid, il “calo del lunedì” non ferma i ricoveri: 123 nuovi casi e nessun decesso

Il consueto calo del lunedì, che con appena 2.800 tamponi processati nelle ultime 24 ore certifica 123 nuovi casi in tutta la regione, cozza con un altro dato: quello sulle ospedalizzazioni. A fronte di 72 guariti e nessun decesso, si registrano altri 7 ricoveri ordinari ed un ingresso in terapia intensiva. Numeri da tenere estremamente sotto controllo, in vista delle restrizioni già annunciate per il periodo natalizio.

La quasi totalità dei contagi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+94), nettamente distaccata dalle province di Crotone (+15), di Cosenza (+7) e di Catanzaro (+7), mentre non si registra alcun caso a Vibo Valentia (+0) o da altra Regione o Stato (+0). Processati complessivamente 1 milione e 392.058 tamponi, mentre il tasso di positività si attesta al 4,39%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino i positivi al covid salgono a 32.250 (+94), mentre i casi attivi sono 1.414. Di questi: 1.373 in isolamento, 39 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 30.419 i guariti e 417 i decessi.

Nel crotonese, i casi riscontrati salgono a 8.941 (+15) mentre gli attivi sono 177, di cui 173 in isolamento domiciliare e 4 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 8.646 i guariti e 118 i deceduti.

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono 29.150 (+7), mentre i casi attivi sono 1.495. Di questi, 1.439 sono in isolamento, 52 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 26.984 guariti e 671 decessi.

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 11.935 (+7), mentre i casi attivi sono 302. Di questi, 284 in isolamento, 12 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 11.470 pazienti e ne sono deceduti 163.

Nell vibonese, infine, i casi covid rimangono 7.347 (+0) mentre gli attivi sono 330. Di questi: 321 si trovano in isolamento, 9 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 6.913 i pazienti guariti e 104 i deceduti

REGIONI CONVOCATE SUL NUOVO GREEN PASS

Si terrà alle 18:00, questo pomeriggio, un incontro a Palazzo Chigi tra i presidenti delle Regioni ed i ministri degli affari regionali, Mariastella Gelmini, e della salute, Roberto Speranza, assieme al sottosegretario alla presidenza del consiglio Roberto Garofoli. Si tratta del primo faccia a faccia - pur svolgendosi da remoto - sul nuovo green pass ideato dal governo, che potrebbe entrare in vigore a partire dal prossimo anno.

Questa prima riunione è propedeutica a quella in programma per giovedì, dunque prima del Consiglio dei Ministri, durante la quale saranno dibattuti diversi temi caldi che vanno dalle maggiori restrizioni per i non vaccinati fino alla possibilità di introdurre l'obbligo vaccinale. Per adesso, di certo c'è che il nuovo "super green pass" avrà solo una durata inferiore, passando da 12 a 9 mesi.