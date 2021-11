Vandali a Reggio. Imbrattata statua in piazza Italia, distrutta copertura Ipogeo

Vandali in azione a Reggio Calabria dove ignoti hanno imbrattato con scarabocchi e scritte la statua di piazza Italia e distrutto la copertura dell'Ipogeo.

La notizia è stata data dall’amministrazione comunale e in particolare dal vicesindaco Paolo Brunetti e dall’assessore alla Cultura, Rosanna Scopelliti.

Gli amministratori hanno assicurato che le scritte sono state eliminate e che la copertura è stata messa in sicurezza. L’ente ha atteso che gli operatori dell’Avr e di Castore terminassero le operazioni di ripristino e decoro degli arredi urbani e ha poi mobilitato la Polizia municipale affinché recuperasse le immagini delle telecamere di videosorveglianza per tentare di risalire all’identità degli autori.

“È davvero sconfortante - ha dichiarato Scopelliti - dover constatare il menefreghismo e l’idiozia di chi si ostina a non comprendere che vandalizzare un bene comune è infliggere un danno a sé stessi e alla propria comunità. Non si tratta, infatti, di una banale ragazzata, ma di un vero e proprio attacco al patrimonio comune che offende ed umilia quanti, quotidianamente, si spendono per costruire una città migliore. Rinnovo l’appello alle famiglie, ai padri ed alle madri perché educhino i loro figli al rispetto degli spazi, all’amore verso i loghi e i simboli della città”.