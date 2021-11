Vaccinazioni anti-covid, da domani terza dose anche per gli over 40

Gli over 40 calabresi potranno ricevere la terza dose di vaccino anti-covid a partire da domani, lunedì 22 novembre. Lo rende noto la Protezione Civile, che in accordo con la Regione Calabria ha deciso di dare il via alla somministrazione della dose booster alla fascia di età tra i 40 ed i 59 anni.

Un anticipo per rispondere all’appello lanciato nei giorni scorsi dal commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo, che ha chiesto, tramite una circolare alle Regioni, di aprire alla possibilità di ricevere il richiamo.

Vi si potrà sottoporre chiunque abbia già ricevuto la prima e la seconda dose, quest’ultima almeno sei mesi prima. Inizialmente sarà garantito l’accesso senza bisogno di prenotarsi sul portale regionale.