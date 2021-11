Serie B. Reggina-Cremonese 1-2: ripresa da dimenticare, amaranto sconfitti in casa.

Pesante sconfitta casalinga per gli amaranto, che vengono sconfitti dalla Cremonese e raggiunti in classifica dagli stessi grigiorossi. Brutto calo nella ripresa, dove la difesa amaranto incassa due gol e si fa ribaltare dopo l'iniziale gol del vantaggio firmato da Montalto. Aglietti rilancia Loiacono e Laribi nell'undici titolare, tandem d'attacco Montalto-Galabinov, mentre Pecchia schiera Fagioli dal 1' e Di Carmine al centro dell'attacco.

di G.S.M.

Il primo tempo inizia con la Cremonese che cerca di tenere il pallino del gioco, ma al 6' è la Reggina ad avere la prima occasione, quando Montalto gira in sforbiciata una palla servita da Liotti, purtroppo la mira non è precisa e la palla finisce alta sopra la traversa. Due minuti dopo, la Cremonese risponde con un tiro da fuori area di Zanimacchia, anche questa oltre la traversa.

La Cremonese gestisce il possesso palla, mentre la Reggina prova a giocare di rimessa. Al 14', una punizione di Bellomo trova in area Stavropoulos, il greco devia di testa ma la palla colpisce la traversa. Al 20', Castagnetti tira da fuori area, Turati compie una prodezza e respinge in angolo un pallone destinato sulla sua sinistra.

Al 29' il gol del vantaggio amaranto: Hetemaj serve Laribi che crossa in area, dove Montalto anticipa Okoli e batte Carnesecchi. La Cremonese prova a reagire e al 37' Buonaiuto supera Loiacono con un tunnel e tira in porta, ma Turati respinge. Il primo tempo si chiude con la Reggina in vantaggio, grazie al gol di Montalto.

Nell'intervallo, Pecchia sostituisce Sernicola e Di Carmine con Valeri e Ciofani. Al 48', Cionek atterra Valeri in area e l'arbitro assegna un calcio di rigore per la Cremonese, nell'occasione Cionek ha rischiato la doppia ammonizione. Dal dischetto, Turati riesce ad ipnotizzare Fagioli e salva il risultato. Al 51' è ancora Turati a salvare la Reggina, respingendo un tiro a colpo sicuro di Buonaiuto, sulla ribattuta Ciofani non riesce a ribadire in rete. Il pareggio grigiorosso è però nell'aria e al 55' si concretizza, quando Buonaiuto sfrutta un errore della retroguardia amaranto che non riesce ad allontanare la sfera e batte l'incolpevole Turati.

Al 61' la Cremonese sostituisce Valzania con Gaetano. Un minuto dopo, è lo stesso Gaetano ad approfittare di una deviazione di Loiacono e a battere ancora una volta Turati. Il gol viene convalidato dopo un check della VAR per un possibile fuorigioco. Cremonese che quindi riesce a ribaltare la gara a suo favore. Al 64', Aglietti effettua una tripla sostituzione: Lakicevic, Cortinovis e Rivas al posto di Liotti, Laribi e Montalto.

Al 66' è ancora la Cremonese a rendersi pericolosa, Bonaiuto colpisce la traversa, dopo una deviazione di Cionek e Ciofani ancora una volta fallisce il tap-in da due passi. Al 72', Aglietti manda in campo Tumminello e Ménez al posto di Galabinov e Bellomo, ma la musica non cambia: la Cremonese continua a martellare gli amaranto che sembrano in bambola. All'80' Pecchia sostituisce Fagioli con Deli e un minuto dopo lo stesso Deli serve in area Castagnetti che però viene fermato da Lakicevic.

La Reggina non riesce a reagire e la punizione calciata malamente da Crisetig all'83' è la fotografia di una ripresa decisamente negativa degli amaranto. All'86' nella Cremonese entra Meroni al posto di Crescenzi. Tre minuti dopo, Carnesecchi prima interviene in maniera confusa su un cross di Lakicevic, poi chiude bene su Cortinovis, sventando forse l'unica vera occasione amaranto della ripresa. Dopo quattro minuti di recupero, l'arbitro fischia la fine dell'incontro.

Partita dai due volti per la Reggina, con il primo tempo positivo, ma prestazione da dimenticare nella ripresa. Con la vittoria di oggi, la squadra di Pecchia raggiunge la Reggina in classifica. Nelle file amaranto, sicuramente positivi Montalto e Turati, autore di numerosi interventi prodigiosi.

Nella conferenza stampa post-partita, l'allenatore amaranto Aglietti è amareggiato per il risultato, ma soprattutto per la prestazione del secondo tempo: "Dopo un buon primo tempo, non vedevo o avvertito i presupposti per pensare di entrare nella ripresa e avere questo calo, che non è fisico di certo. La spinta della Cremonese è stata forte, ma in altre situazioni abbiamo gestito la squadra. Il rigore nasce da una nostra disattenzione, l'1-1 nasce da una palla che balla in area. Oggi non siamo riusciti a gestire i momenti della partita. Peccato, il campo aveva detto che potevamo vincerla, ma nella ripresa siamo entrati male e non abbiamo avuto una reazione. La panchina della Cremonese ha fatto la differenza, ma non voglio gettare la croce a nessuno perché l'altra volta qualcuno ha brontolato. Io vedo gli allenamenti e decido. Durante una gara c'è bisogno di tutti e dobbiamo essere consapevoli di questo. Non è responsabilità di Rivas e Ménez, responsabilità mia che li ho messi, la prossima volta ci penserò. Mi sembrava prematuro cambiare modulo e atteggiamento in avvio di ripresa, poteva dare un messaggio negativo. Il secondo tempo è stato tutto deludente, dopo il rigore parato da Turati pensavo potesse esserci uno scatto, ma non abbiamo avuto una reazione. È stato il secondo tempo più brutto della stagione, ma adesso ricarichiamo le pile e pensiamo a Benevento. Abbiamo sprecato un'occasione, specialmente dopo il vantaggio della prima frazione, ma da domani analizzeremo i motivi di questo calo nella ripresa. Faccio fatica a spiegarmi il fatto che quando dobbiamo fare il salto abbiamo un po' di braccino, ma nella squadra ci sono tanti elementi di esperienza capaci di gestire questo momento".

TABELLINO:



Reggina-Cremonese 1-2 (29' Montalto, 55' Buonaiuto, 61' Gaetano)

Reggina (4-4-2): Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Liotti (65' Lakicevic); Laribi (65' Cortinovis), Hetemaj, Crisetig, Bellomo (72' Menez); Galabinov (72' Tumminello), Montalto (65' Rivas). a disposizione: Micai, Amione, Regini, Adjapong, Bianchi, Ricci, Denis. Allenatore: Aglietti

Cremonese (4-3-3): Carnesecchi; Sernicola (45' Valeri), Bianchetti, Okoli, Crescenzi (86' Meroni); Valzania (61' Gaetano), Castagnetti, Fagioli (80' Deli); Zanimacchia, Di Carmine (45' Ciofani), Buonaiuto. a disposizione: Ciezkowski, Sarr, Ravanelli, Baez, Nardi, Strizzolo, Bartolomei. Allenatore: Pecchia

ammoniti: Cionek, Montalto, Rivas (R), Sernicola (C)