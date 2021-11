Covid, i contagi tornano a diminuire: 148 nuovi casi e tre decessi

Dopo il boom registrato con il bollettino di ieri, i dati sul coronavirus in Calabria tornano a scendere. Nelle ultime 24 ore infatti sono stati registrati 148 nuovi casi e, purtroppo, 3 decessi, a fronte di 145 guariti e di una diminuzione dei posti letto ordinari occupati.

Il maggior numero di contagi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+64), nettamente distaccata dalle province di Cosenza (+53), di Vibo Valentia (+26), di Catanzaro (+5) e di Crotone (+0), mentre nessun casi si registra da altra Regione o Stato (+0). Processati 1 milione e 389.258 tamponi (+3.635), mentre il tasso di positività si attesta al 4,07%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino i positivi al covid salgono a 32.156 (+64), mentre i casi attivi sono 1.357. Di questi: 1.318 in isolamento, 37 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 30.382 i guariti e 417 i decessi.

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono 29.143 (+53), mentre i casi attivi sono 1.495. Di questi, 1.446 sono in isolamento, 46 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 26.977 guariti e 671 decessi.

Nell vibonese, i casi covid salgono a 7.347 (+26) mentre gli attivi sono 337. Di questi: 327 si trovano in isolamento, 10 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 6.906 i pazienti guariti e 104 i deceduti

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 11.928 (+5), mentre i casi attivi sono 316. Di questi, 298 in isolamento, 12 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 11.449 pazienti e ne sono deceduti 163.

Nel crotonese, infine, i casi riscontrati rimangono 8.926 (+0) mentre gli attivi sono 162, di cui 158 in isolamento domiciliare e 4 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 8.646 i guariti e 118 i deceduti.