Bici rubate dal Park and ride, Sorgiovanni: “Segnalate mezzi abbandonati”

A un giorno dal ritrovamento di una delle biciclette del Park and ride, l’assessore all'Urbanistica del Comune di Crotone, Ilario Sorgiovanni, ha deciso di dire la sua. Ha infatti ricostruito la vicenda e ha invitato i cittadini a segnalare le bici abbandonate per la città e di “avvisare le forze dell'ordine o il comando di polizia locale”.

“Dopo un primo tentativo di effrazione presso il Park and Ride avvenuto nelle scorse settimane a seguito del quale era stato verificato che non erano state asportate le bici lì depositate, purtroppo abbiamo dovuto rilevare che a seguito di una successiva effrazione, così come da denunzia del Comando di Polizia Locale, il furto di 26 bici di cui 12 a pedalata assistita. Le biciclette non trafugate sono state, a cura degli operai comunali, collocate in una struttura comunale custodita e i danni al Park and Ride ripristinati”, ha scritto Sorgiovanni.

Ha poi proseguito affermando che alcune “bici sono state recuperate e restituite all'ente dai componenti di Ciclofficina. Un'altra bici è stata recuperata dal Comando Carabinieri. Le Forze dell'Ordine e il comando di Polizia Locale hanno contezza della tipologia di bici trafugate, pertanto chi è in possesso attualmente delle bici stesse, una volta individuato, verrà denunciato”.