Siderno, in centinaia in piazza per dire “no alla violenza”

È partito da piazza Portosalvo di Siderno il corteo per la legalità promosso per dire “no alla violenza e all'ignoranza". Il serpentone ha quindi attraversato il corso principale della città e si è fermato davanti al Municipio.

Nel corteo cittadini di ogni età e diversi giovani che, come detto dalla sindaca, Mariateresa Fragomeni, durante la manifestazione promossa movimento "In piedi per Siderno" ha visto la presenza di “tanti giovani” che “hanno fortemente voluto che questa manifestazione si svolgesse tant'è che sono riusciti anche a coinvolgere tutte le associazioni sidernesi”.

La manifestazione è stata organizzata dopo l'escalation di episodi intimidatori. Alla manifestazione pubblica hanno preso parte gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, esponenti della società civile, responsabili di varie associazioni, politici della zona e diversi sindaci dei Comuni della Locride.