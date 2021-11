Covid, boom di contagi in Calabria. In 24 ore 230 nuovi casi e un decesso

È boom di contagi in Calabria dove, in appena 24 ore, i casi sono stati 230. Tanti, troppi rispetto a ieri quando i positivi sono stati 168 (LEGGI). Nel bollettino di oggi, sabato 20 novembre, è stato registrato un decesso nella provincia di Cosenza.

E se il territorio reggino è quello che registra più casi con i suoi 72 positivi, nel Crotonese i casi odierni sono solo 16. Nel Cosentino sono 62, nel Vibonese sono 58 e 21 nel Catanzarese. Dati emersi dai 4.918 test effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 90.811, mentre i decessi per i con il coronavirus sono stati 1.480. I guariti di oggi sono 125, per un totale di 85.540 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 3.791 (+104).

Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari dove al momento si trovano 114 persone (+3). E se nel Cosentino e nel Crotonese un paziente è stato dimesso, lo stesso non si può dire nel Cosentino dove si registrano due nuovi ricoveri mentre nel Reggino e nel Vibonese si registra un nuovo ricovero. In terapia intensiva sono ricoverati 11 pazienti (-1). In terapia intensiva si trovano 3.666 (+102) persone.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 32.092, oggi i casi sono stati 72. Attualmente i casi attivi sono 1.341, di cui 36 ricoveri in reparto (+1); 2 in terapia intensiva; 1.303 in isolamento domiciliare (+10). I casi chiusi sono 30.751, di cui 30.334 guariti (+61); 417 deceduti.

Nel Cosentino i positivi di oggi sono 62, per un totale di 29.090. Attualmente i casi attivi sono 1.502, di cui 47 ricoveri in reparto (-1); 4 in terapia intensiva (-1); 1.451 in isolamento domiciliare (+34). I casi chiusi sono 27.588, di cui 26.919 guariti (+29); 669 deceduti (+1). L'Asp di Cosenza comunica: "Oggi nel setting fuori regione si registra il ricovero in Malattie Infettive AO CS di 1 positivo noto a domicilio, precedentemente comunicato tra i residenti in regione".

Nel Catanzarese il computo totale si attesta a quota 11.923, mentre oggi i positivi sono 21. Attualmente i casi attivi sono 312, di cui 13 ricoveri in reparto (+2); 5 in terapia intensiva; 294 in isolamento domiciliare (+19). I casi chiusi sono 11.611, di cui 11.449 guariti; 162 deceduti.

Nel Crotonese i positivi di oggi sono 16, per un totale di 8.926. Attualmente i casi attivi sono 172, di cui 5 ricoveri in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 167 in isolamento domiciliare (+3). I casi chiusi sono 8.754, di cui 8.636 guariti (+14); 118 deceduti.

Nel Vibonese in 24 ore si sono ammalti in 58, mentre da febbraio in 7.321. Attualmente i casi attivi sono 340, di cui 10 in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 330 in isolamento domiciliare (+36). I casi chiusi sono 6.981, di cui 6.877 guariti (+21); 104 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato i positivi totali sono stati 1.459, mentre oggi si registra un solo caso. Gli attuali positivi sono in tutto 124, di cui 3 in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 121 in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.325; i deceduti 10.