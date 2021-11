Vibo. Incendio in un magazzino, fatti evacuare gli occupanti

Incendio in un magazzino di una ditta di impianti tecnologici ubicato al piano terra di un edificio a 5 piani a Vibo Valentia. Le fiamme hanno distrutto sette automezzi, e il materiale depositato all’interno, e non solo. Perché si sono estete anche nell’area degli uffici, che ha tuttavia riportato danni per il fumo.

A scopo cautelativo gli occupanti l’immobile, per tutta la durata delle operazioni di spegnimento, sono stati fatti evacuare e hanno rioccupato le rispettive abitazioni al termine delle operazioni.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Vibo Valentia che hanno domato le fiamme, evitando che queste si propagassero negli altri locali.

Sono intervenute tre squadre, altrettanti mezzi di supporto (due Autobotte e un'Autoscala) per 21 unità complessive, coordinate dal funzionario di servizio, Domenico Ferito.