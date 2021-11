Rossano. In auto “pizzicato” con la marijuana, a casa una serra indoor

Detenzione di stupefacente ai fini di spaccio: è l’accusa contestata ad un 25enne bracciante agricolo, E.C. le sue iniziali, residente nell’area urbana di Rossano.

Il giovane è stato fermato dagli agenti del commissariato cittadino dopo esser stato intercettato mentre viaggiava a bordo di un’auto, una Bmw, in una via centrale dell’area Rossanese.

All’atto del controllo, ha però mostrato dei segni di nervosismo che hanno indotto i poliziotti ad approfondire il controllo, soprattutto sull’auto.

Proprio nella vettura, dopo una perquisizione, è stato trovato un involucro in cellophane contenente 111 grammi di marijuana, un coltello a serramanico ed altri tre involucri con la medesima sostanza pronti per essere ceduti.

Gli agenti hanno poi perquisito anche la sua abitazione scovando dell’altra marijuana per un peso complessivo di poco più di 15 grammi, oltre a due bilancini di precisione perfettamente funzionanti e a materiale vario utile al confezionamento.

Nella stessa circostanza, ma in una stanza chiusa a chiave all’ultimo piano dell’abitazione, è stata invece trovata della cocaina suddivisa in due involucri, per un peso complessivo di 5 grammi e mezzo, una cassaforte amovibile con all’interno 5 banconote da 50 euro ciascuna, dunque 250 euro in contanti, una serra indoor perfettamente funzionante completa di sistemi di ventilazione e irrigazione monitorata da un sistema di controllo dell’umidità di ultima generazione.

Inevitabili sono scattate le manette per il 25enne che su disposizione del Pm di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato posto ai domiciliari in attesa del rito per direttissima.