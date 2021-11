Serra San Bruno, beccato con dosi di droga e bilancino nascosti in casa

Una perquisizione domiciliare ha portato all’arresto, nella giornata di ieri, di un cinquantaduenne di Serra San Bruno. Grazie all’intervento degli agenti del commissariato locale, coadiuvati dalle unità cinofile della Questura di Vibo Valentia, è stato rinvenuto un cospiquo quantitativo di marijuana.

Ben 114 grammi già divisi in dosi, assieme ad alcuni bilancini di precisione e diversi contenitori in plastica. Elementi che hanno fatto propendere subito per l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari.