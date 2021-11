Crotone. Incassava Cig e Reddito di Cittadinanza e lavorava a nero: due denunce per truffa

Il dipendente di un internet point di Crotone avrebbe ricevuto contemporaneamente il Reddito di Cittadinanza e la Cassa Integrazione Guadagni: due erogazioni diametralmente opposte, ottenute grazie ad una situazione ingarbugliata e confusa scoperta dagli agenti della Divisione Pasi della questura cittadina.

I poliziotti, impegnati in una serie di controlli amministrativi volti proprio a scongiurare truffe ai danni dello Stato, hanno attenzionato l’internet point dopo aver verificato-– tramite l’incrocio di dati forniti dall’Inps e dall’Ispettorato del Lavoro - che il dipendente, pur risultando regolarmente in servizio nell’arco di più giorni, non fosse assunto.

Circostanza smentita dal titolare dell’attività, che ha dichiarato la regolare assunzione del suo collaboratore fornendo per altro tutta una serie di documenti.

Documenti che sono stati però definiti come “una vera e propria truffa”, in quanto il soggetto non risultava essere assunto regolarmente.

Per questo gli agenti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria i due per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e per falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sull’identità o sulle qualità personali proprie o di altri.