Vibo, magazzino in fiamme all’alba: nessun ferito

Un magazzino lungo Via Alcide De Gasperi, nella zona alta di Vibo Valentia, è andato a fuoco alle prime luci dell’alba. L’incendio ha generato una densa e vistosa colonna di fumo, che si è sviluppata attorno alle 6:30 allertando i residenti della zona.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con diverse autobotti. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, mentre Carabinieri e Polizia sono in attesa di indagare sulle cause del rogo. Non si registrano feriti, ed al momento non sono stati evidenziati problemi strutturali.