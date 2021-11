Una scossa di terremoto - di magnitudo 3.7 - è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel cosentino. Il sisma, segnalato alle 19.54, ha avuto epicentro a Bianchi, in provincia di Cosenza. La scossa è stata avvertita dalla popolazione in tutta la provincia ma, fortunatamente, non si reagirebbero danni a cose o persone.