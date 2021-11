Carabinieri. Celebrata a Catanzaro la “Virgo Fidelis”

Questa mattina, presso la cappella del Comando Legione “Calabria”, i Carabinieri hanno celebrato la “Virgo Fidelis”, divenuta Patrona dell'Arma dei Carabinieri l’11 novembre 1949, data di promulgazione del Breve apostolico di Papa Pio XII che, in tal senso, aveva accolto il voto unanime dei cappellani militari dell’Arma e dell’Ordinario Militare per l’Italia. La ricorrenza è stata celebrata con una messa solenne officiata dal Cappellano Militare, Don Vincenzo Ruggiero, alla presenza del Comandante della Legione, Generale di Brigata Pietro Salsano e di una rappresentanza del personale in servizio anche dei reparti speciali e di quello in congedo appartenente all’Associazione Nazionale Carabinieri nonché delle vedove e degli orfani dei Carabinieri caduti in servizio. Il giorno dedicato alla Patrona è stato fissato dal citato Pontefice il 21 del mese di novembre, in cui cade anche la Presentazione di Maria Vergine. Il titolo di "Virgo Fidelis" era stato scelto in relazione al motto araldico dell'Arma "Nei secoli Fedele", già concesso da Vittorio Emanuele III il 10 novembre 1933. L’inno di preghiera dei Carabinieri alla loro Patrona, la "Virgo Fidelis", è dell'Arcivescovo Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone, che nel 1949 era Ordinario Militare.