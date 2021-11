Provinciali, Svolta la Carta: “Sosterremo Enzo Voce come presidente della Provincia”

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Crotone e del Presidente, rappresentano un appuntamento importante non solo per ristabilire un equilibrio istituzionale da tempo precario, anche per lavorare a progetti di sviluppo territoriale.

L’Associazione “Svolta la Carta” ha deciso unanime di ufficializzare un convinto supporto a Enzo Voce quale candidato alla Presidenza della Provincia di Crotone.

A esternare la volontà dell’associazione, è il componente del Direttivo Antonio Scavelli: “Svolta La Carta rappresentata da due consiglieri in consiglio comunale sosterrà il Sindaco di Crotone Enzo Voce, nelle elezioni in programma il 18 dicembre, per la presidenza della Provincia. L’appoggio nasce da un sentimento protratto nel tempo, in quanto lo stesso Voce, appoggiò SVOLTA LA CARTA durante il percorso elettorale, incentivando il gruppo a credere nelle sane linee programmatiche e da non dimenticare, la sua personale presenza nel penultimo comizio, lodando il movimento creato da un gruppo di giovani con tanta voglia di cambiare realmente il modo di fare politica e di gestire la cosa pubblica. Un forte e sincero in bocca al lupo al mio caro Prof. Enzo Voce, sono sicuro otterrà ottimi risultati”.

“Enzo Voce rappresenta la persona ideale per l’intero territorio Crotonese, una figura che sente il peso della responsabilità e impegna tutte le sue forze al servizio dei Cittadini. Le vicende politiche provinciali, hanno incoronato Voce come il candidato dell’area di sinistra, guardando alla storia recente, non poteva essere il contrario, fare rete sul primo cittadino della città capoluogo di provincia, rappresenta una presa di posizione netta e chiara. Queste elezioni, per il territorio di Cotronei sono estremamente importanti, vista la vasta estensione territoriale e la meta montana di Trepidò. Faremo di tutto affinché il nostro comune sia rispettato e preso in considerazione per mirati interventi programmatici, ad oggi, non escludiamo una candidatura al consiglio provinciale che rappresenti Cotronei, stiamo ragionando su più fronti e valutando seriamente”. Dichiara invece il Consigliere Comunale nonché capogruppo Salvatore Chimento.

Infine il Consigliere Comunale Vincenzo Girimonte afferma: “Ho avuto il piacere di collaborare e confrontarmi in diverse occasioni con Enzo Voce, ho sempre apprezzato la sua fermezza nel prendere delle decisioni importanti non solo per la Città di Crotone bensì per l’intera provincia. Il nostro sarà un sostegno maturo e condiviso con tutto il gruppo politico. L’auspicio è che altre realtà possano realmente comprendere l’importanza di avere un futuro Presidente sensibile alle necessità del territorio e disponibile nell’affrontare le sfide con il coinvolgimento delle varie rappresentanze istituzionali. La provincia di Crotone è risultata all’ultimo posto per la qualità della vita, questo dovrà essere una motivazione per mettere in campo le migliori figure e insieme riscattare l’orgoglio dell’essere Crotonesi”.