Covid. In Calabria calano i contagi (+162) ma non i decessi (+5)

Non si ferma la conta dei morti per o con il coronavirus in Calabria. I decessi di oggi sono 5, di cui 3 nella provincia di Cosenza, uno nella provincia di Crotone e uno nel reggino. I nuovi positivi sono invece 162, in lieve calo rispetto ai 198 casi di ieri. (LEGGI)

La maggior parte dei casi si registra nel Reggino (+93), seguono Cosenza (+34), Catanzaro (+21), Crotone (+8), Vibo Valentia (+2). Positivi scoperti dai 5.472 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore. Atri 4 positivi sono stati invece segnalati da fuori regione.

Da inizio pandemia il totale delle persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 90.581, i decessi 1.479. I guariti di oggi sono 259 per un totale di 85.415 persone uscite dall’incubo del Covid-19.

Diminuiscono i ricoveri nei reparti ordinari, dove al momento sono ricoverati in 111 (-13). In particolare, nel reggino si assiste a 5 dimissioni, poi 3 nel Crotonese, 3 nel Cosentino e 2 nel Catanzarese.

Sono invece 12 le persone in terapia intensiva (+2) con un posto letto in più nel Catanzarese e uno nel Cosentino. In isolamento domiciliare si trovano invece 3.564 (-91) persone e gli attuali positivi sono in tutto 3.687 (-102).

(Notizia in aggiornamento)