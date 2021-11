Crotone. Carabinieri ritrovano bici del Park and Ride, una denuncia

Denuncia per ricettazione per un 33enne di Crotone. I carabinieri del Nor hanno notato l’uomo mentre stava percorrendo, a bordo di una bicicletta, il lungomare del capoluogo, all’altezza di via Leonardo da Vinci.

Attirati dalla bici, i militari l’hanno riconosciuta come una di quelle rubate il 1 novembre scorso dal “Park and Ride” di via Miscello da Ripe (QUI).



La pattuglia ha così bloccato e controllato il 33enne che ha provato a giustificarsi, affermando che la bici gli era stata venduta da uno sconosciuto.

L’uomo è stato tuttavia deferito a piede libero per ricettazione e la bicicletta sequestrata, in attesa di essere riconsegnata al Comune di Crotone.