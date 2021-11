Rapinarono due bar di Reggio, incastrati dai sistemi di videosorveglianza

Sono ritenuti responsabili delle rapine ai danni di bar reggini i due ragazzi arrestati dagli agenti della Mobile di Reggio Calabria.

I poliziotti hanno seguito un’ordinanza emessa dal gip Tribunale di Reggio Calabria, Giovanna Sergi, su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri, nei confronti di H.F, 23enne, e T.A, 19enne, entrambi reggini, ritenuti i presunti autori die due rapine commesse agli inizi di ottobre a due bar reggini.

I due sono accusati di aver rapinato un bar di Gallico il 3 ottobre, quando dopo aver puntato una pistola alla testa di un dipendente del bar, hanno rubato un borsello contenente circa 100 euro.

H.F. è inoltre accusato di aver commesso il 6 ottobre, insieme a complici rimasti ignoti, una rapina a un bar di via Amendola, dove, sempre sotto la minaccia di una pistola, ha portato via il registratore di cassa.

I due, seppur di giovane età hanno diversi precedenti di polizia, anche per reati della stessa natura. H.F., infatti, avrebbe commesso le rapine eludendo gli arresti domiciliari a cui era sottoposto proprio per una precedente rapina, per la quale è in corso il relativo processo, e pertanto risulta indagato anche per il reato di evasione.

Decisive per il buon esito delle indagini, dirette dal Procuratore Aggiunto Gaetano Calogero Paci e dal Sostituto Procuratore Marco Antonio De Pasquale, sono state le immagini dei sistemi di video sorveglianza, che hanno ripreso gli autori nella fasi antecedenti e successive alle rapine, commesse con il volto coperto da caschi integrali.

I due sono stati portati nel carcere di Arghillà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.