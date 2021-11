Covid, Occhiuto: “Vaccinati non possono pagare per irresponsabilità di una minoranza”

Roberto Occhiuto

Si è detto contrario “a ogni restrizione” Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, tuttavia nel corso della trasmissione “Buongiorno Regione Calabria” ha ribadito la sua posizione. Quella cioè di evitare che le persone vaccinate paghino “per irresponsabilità di una minoranza”.

Ha infatti affermato che “se dovessero aumentare i contagi, ma soprattutto se tale aumento dovesse provocare una pressione sulla rete ospedaliera o sulle terapie intensive e il governo dovesse decidere di porre in essere nuove restrizioni, queste restrizioni non possono riguardare i soggetti vaccinati, ma devono essere pensate solo per coloro che non lo sono. Chi si è vaccinato non può pagare per la irresponsabilità di una minoranza”.

E in merito alla sua contrarietà alle restrizioni ha affermato di aver modificato “la circolare che definiva le modalità per indicare le zone rosse. Non ho fatto alcuna zona rossa. Ho scritto alle aziende sanitarie che non bastavano i contagi, bisognava fare la zona rossa solo dove c’era una pressione sulla rete ospedaliera dovuta al fatto che esisteva un basso numero di vaccinati”.