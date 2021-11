Crotone, Cciaa prevede quasi 2500 assunzioni tra settembre e novembre

Come riportato dall’Ansa, l’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Crotone ha elaborato i dati provenienti dall’indagine trimestrale (per il periodo compreso tra settembre e novembre 2021) effettuata da Unioncamere e Anpal. Dall’elaborazione è emersa una previsione occupazionale che dovrebbe sfiorare i 2500 posti nella provincia di Crotone; 700 delle nuove assunzioni erano previste nel solo mese di settembre.

“I dati presentati” - come si legge nella nota pubblicata dal sito istituzionale della Camera di Commercio di Crotone - “sono frutto di interviste realizzate direttamente con gli imprenditori dislocati su tutto il territorio della provincia di Crotone, ai quali viene chiesto di fornire previsioni occupazionali; nello specifico, si tratta dei dati sulle assunzioni programmate dalle imprese crotonesi per il periodo Settembre –Novembre 2021”.

La maggior parte delle assunzioni (71%), secondo l’elaborazione dei dati, si registrerà nel settore dei Servizi mentre la restante parte riguarderà il comparto industriale. Il 77% dei nuovi impiegati troverà posto in imprese con meno di 50 dipendenti. Per quanto riguarda l’inquadramento contrattuale, il 31% dei nuovi assunti verrà inserito in organico in maniera stabile, con contratto a tempo indeterminato mentre il restante 69% verrà assunto con contratto a termine.

Circa i nuovi inserimenti previsti nel solo mese di settembre, 140 unità verranno collocate nel settore dei servizi di supporto alle imprese e alle persone, 120 nelle imprese di ricezione e ristorazione e nei servizi turistici, 110 nel commercio, 100 nel settore delle costruzioni, 80 nel settore dei servizi alle persone e 150 in altri settori. Di queste 700 nuove assunzioni, la stragrande maggioranza (77,38%) sarà appannaggio di imprese con meno di 50 dipendenti mentre il resto sarà ripartito tra aziende con 50-249 dipendenti (15,5%) e imprese con più di 250 dipendenti (7,11%).

LA DISTRIBUZIONE DELLE NUOVE ASSUNZIONI



L’elaborazione dati della Camera di Commercio ha messo in evidenza anche la distribuzione delle nuove assunzioni, per mansione e fascia d’età. Per quanto riguarda il primo parametro, il 15% circa delle nuove unità verrà inserito in organico con ruolo di dirigente, specialista o tecnico; il 12%, invece, verrà destinato a mansioni impiegatizie. Circa un terzo delle nuove assunzioni riguarderà professionisti commerciali e dei servizi mentre il 28% dei nuovi assunti saranno operai specializzati e tecnici conduttori di impianti; il resto (12%) sarà riservato a profili di carattere generico.

Il commento del Commissario straordinario della Camera di commercio di Crotone Alfio Pugliese ha sottolineato come “la previsione occupazionale per il territorio resta stabile nella sua crescita; quella di settembre è superiore rispetto agli anni precedenti, sintomo che la ripresa post Covid-19 è stabile, anche rispetto all’aumento della popolazione vaccinata”.

