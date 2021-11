Scilla: staffetta forestali e Wwf per salvare una poiana ferita

Staffetta tra i carabinieri forestali e il WWF per mettere in salvo una poiana ferita da una fucilata. È successo a Scilla dove un cittadino ha trovato l’esemplare ferita in località Favazzina. Vista l’impossibilità del rapace di alzarsi in volo, l’uomo ha contattato i carabinieri che hanno rintracciato il responsabile del settore conservazione del WWF vibonese, Pino Paolillo.

Paolillo ha ospitato e rifocillato la poiana in attesa di consegnarla a un centro attrezzato e autorizzato per il recupero di animali selvatici in difficoltà. Così una pattuglia della stazione Carabinieri Forestali di San Roberto ha prima trasportato il rapace al naturalista poi, con un’altra staffetta che ha coinvolto sia i volontari del WWF che quelli del CRAS di Cosenza, il rapace è stato ricoverato presso il centro bruzio, dove è stata accertata la presenza di pallini da caccia che hanno provocato la frattura dell’ala destra.