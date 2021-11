Pesi welter, Loriga sfida l’attuale campione italiano

Guanto di sfida di Tobia Loriga al campione italiano dei pesi welter Nicholas Esposito. Questa mattina l’atleta crotonese ha annunciato la volontà di sfidare l’attuale campione del titolo tricolore che gli è stato strappato lo scorso febbraio.

Una sconfitta che a Tobia brucia ancora e che lo rende ancora di più determinato a risalire sul ring non solo per dimostrare che a 44 anni è ancora un pugile integro ma anche per portare, come ha sempre fatto, ai massimi livelli i colori rossoblù, quelli della sua città.

Con il campione crotonese erano presenti alla conferenza stampa l’assessore allo Sport Luca Bossi, la delegata provinciale del Coni Francesca Pellegrino e il presidente del Comitato Federazione Pugilistica della Calabria Fausto Sero.

Il 22 novembre ci sarà la gara per aggiudicarsi l’organizzazione della sfida tricolore. Tobia, ma con lui tutta la città, è intenzionato a proporre che l’evento, che si terrà presumibilmente la prossima primavera, si tenga a Crotone.

Non a caso l’amministrazione, attraverso l’assessore allo Sport, ha già dato la sua disponibilità ad ospitare l’incontro, una festa dello sport l’ha definita Tobia, presso un impianto cittadino.

Come ha specificato l’assessore Bossi, per Crotone si tratta di una occasione per accendere, attraverso un evento di caratura nazionale, i riflettori sulla città e sullo sport cittadino che vede in Tobia Loriga uno dei protagonisti principali. Anche il Coni e la Federazione saranno al fianco del campione per l’organizzazione dell’evento.