Sanità, il colonnello Maurizio Bortoletti nuovo subommissario

A distanza di poche ore dalla pubblicazione di un'intervista (LEGGI) in cui Roberto Occhiuto ha dichiarato di essere in attesa della nomina del subcommissario da parte del Governo, è lo stesso presidente della Regione Calabria ad annunciare il nome del nuovo subcommissario alla sanità regionale: è Maurizio Bortoletti, colonnello dei Carabinieri noto per aver risanato i conti dell'Asl di Salerno, il cui nome era già circolato in passato ed è stato nuovamente proposto dallo stesso Occhiuto.



"Ringrazio il governo, e in particolare i ministri Franco e Speranza, per aver accolto questa mia proposta e per la celerità con la quale ha provveduto a questa designazione, e ringrazio Bortoletti per aver accettato una sfida, difficile, complicata, ma appassionante" afferma Occhiuto. "Quello con Bortoletti è stato uno dei primi incontri, fatti a Milano, dopo il successo elettorale del 3 e 4 ottobre. Da settimane mi sto confrontando con lui in merito alle urgenze della sanità in Calabria, su come risanare il debito, su come recuperare il deficit, e soprattutto su come aumentare la qualità delle prestazioni per i calabres"i.



"Sono certo che con la sua grande esperienza darà un contributo determinante per risolvere questi problemi" conclude il presidente. "Benvenuto in squadra e buon lavoro”.