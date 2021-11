Rende, danneggia auto in sosta e poi aggredisce i Carabinieri: arrestato

Un trentaquattrenne di Cosenza è stato arrestato nella notte a Rende, dopo una serie di segnalazioni. Una prima richiesta di intervento era giunta al 112 dagli avventori di un locale sito in Via Marconi: l'uomo, in evidente stato di alterazione, ha iniziato a lanciare i tavolini del bar finendo per romperli e danneggiando un'auto in sosta.

All'arrivo dei Carabinieri, il soggetto è apparso molto agitato. Al primo avvicinamento da parte dei militari, che avevano tentato di ricondurlo alla carma, questo ha iniziato a colpirli con calci e pugni. Una volta immobilizzato, visto il perdurare dello stato di agitazione - provocato verosimilmente da un abuso di alcolici o di sostanza stupefacente - si è reso necessario l'intervento di personale medico del 118, che ha dovuto somministrare una terapia sedativa.

Tratto comunque in arresto, il trentaquattrenne è accusato di oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamenti e disturbo della quiete pubblica. Al termine delle formalità di rito, è stato condotto agli arresti domiciliari.