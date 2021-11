Cosenza, rapinano due giovani e tentano la fuga: arrestati

Una rapina è stata sventata dal tempestivo intervento della Polizia: ieri sera, due giovani sono stati rapinati di un cellulare e di un portafoglio mentre camminavano lungo Via XXIV Maggio a Cosenza, ma tramite un altro telefono hanno subito chiamato il 113, fornendo una dettagliata descrizione dei malviventi.

L’intervento della volante ha permesso di individuare due sospetti riconducibili alle descrizioni forniti, a breve distanza dal luogo del furto. Fermati per un controllo, sono risultati in possesso della refurtiva denunciata dai due giovani, e dunque arrestati in flagranza di reato: si tratta di un trentunenne senegalese e di un venticinquenne somalo, condotti per direttissima in carcere.

La refurtiva, dopo le formalità di rito, è stata restituita ai legittimi proprietari.