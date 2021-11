Operazione Saggio Compagno, confermato il carcere per 5 imputati

Si è pronunciata lo scorso 12 novembre la Corte d’Appello di Reggio Calabria, rigettando la tesi della difesa di cinque imputati nel processo nato a seguito dell’operazione Saggio Compagno (QUI), svolta a cavallo tra il 2014 ed il 2015. Il lungo percorso giudiziario era giunto sino al ricorso in cassazione, ma gli ermellini ha ritenuto “insussistenti le doglianze avanzate dalle difese” confermando l’applicazione della condanna da scontare in carcere.

Confermata dunque la condanna a 9 anni ed 8 mesi per il settantaseienne Costantino Tripodi, ritenuto capo locale dell’associazione e definito “talmente intraneo ai segreti della ‘ndrangheta da averne preso parte ai riti di affiliazione che sancivano l’ingresso dei nuovi picciotti nelle consorterie e che servivano a regolamentare i rapporti interni ed esterni alle ‘ndrine”.

Ricalcolata in 7 anni e 6 mesi la condanna per il settantatreenne Antonio Zangari, ritenuto intraneo alla cosca con la dote di Vangelo in qualità di capo società e contabile della locale di Cinquefrondi. Confermati invece i 4 anni e 4 mesi di reclusione per il quarantanovenne Ettore Crea, custode di diverse armi da guerra di provenienza illecita scoperte durante il blitz tra cui un fucile mitragliatore: già arrestato nel 2014, gli è stata commutata una multa di 6 mila euro.

Confermati 4 anni e 5 mesi per il quarantaduenne Francesco Longordo, con un residuo di pena di 6 mesi per aver già scontato parte della condanna tra domiciliari e custodia cautelare: riconosciuto il favoreggiamento personale del boss, con elusioni sistematiche delle investigazioni ed operazioni di “bonifica” dell’auto, per timore di intercettazioni audio e video. Infine, dovrà scontare ulteriori 6 anni di reclusione il trentacinquenne Antonio Racco, unico degli imputati attualmente ancora in carcere, già condannato nel 2017 per aver condotto un fiorente traffico di droga. La sua attività sarebbe stata ricollegata alla ‘ndrina.

Disposte, per tre dei cinque arrestati, anche la libertà vigilata per 3 anni dalla fine della detenzione, mentre per tutti è stata sancita l’intedizione dai pubblici uffici per 5 anni e la revoca delle prestazioni previdenziali. Tutti gli imputati sono stati arrestati nel corso della notte e condotti presso il carcere di Palmi.