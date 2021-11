Report Foreste, nel 2021 bruciati 158 mila ettari di boschi: Calabria tra regioni più colpite

È un numero impressionante quello diffuso da Legambiente nel Report Foreste 2021: nella sola estate sono stati bruciati, in tutta Italia, 158 mila ettari di boschi. Ed ancor più impressionante è il dato, se letto in chiave percentuale: l’87% di questi incendi si è concentrato in sole tre regioni, Sicilia, Sardegna e Calabria.

“Come dimostrano i roghi dell'estate 2021, servono politiche adeguate per tutelare i boschi e le foreste, perciò basta a ritardi nell'approvazione della Strategia Forestale Nazionale” dichiara Antonio Nicoletti, responsabile nazionale Aree Protette e Biodiversità di Legambiente. “Gli impegni annunciati alla Cop26 di Glasgow per invertire la deforestazione devono tradursi in una strategia integrata, nel più ampio quadro di contrasto ai cambiamenti climatici”.

Negli ultimi 10 anni si stima una perdita boschia, nella sola Italia, di ben 587 mila ettari. I nuovi Forest Reference Levels utilizzati dalla Commissione Europea stimano, entro il 2025, una riduzione di almeno il 7% della Co2 assorbita, da collegare direttamente alla deforestazione.

A livello nazionale, continua il report, si stima che le aree verdi siano appena il 7,8% del totale, in fase di stasi nei capoluoghi provinciali. Dei 109 capoluoghi, appena 8 hanno redatto un Piano del Verde.