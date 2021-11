Scalea, si ribalta mentre è alla guida della propria auto: ferita una donna

Incidente in solitaria questa mattina a Scalea, dove, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata lungo la Statale 18. A bordo del mezzo la sola conducente, che si è ritrovata incastrata nel mezzo capovolto ed impossibilitata ad uscire.

Immediato il soccorso di altri automobilisti, che hanno atteso l’arrivo del personale medico del 118 per estrarre la donna dall’auto. Dopo una prima serie di controlli, la malcapitata è risultata non essere in pericolo di vita, ma per motivi di sicurezza si è optato per un trasferimento d’urgenza in elisoccorso presso l’ospedale di Cosenza, al fine di svolgere tutti gli accertamenti necessari.

Sul posto, anche la Polizia Locale di Scalea ed i Carabinieri, che hanno messo in sicurezza il tratto stradale e cercano ora di ricostruire l’accaduto.