Corigliano-Rossano, nascondeva in camera vari tipi di droga: arrestato

Un controllo mirato del servizio antidroga, scattato nella mattinata di ieri a Corigliano-Rossano, ha portato all’arresto in flagranza di reato di un ventitrenne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i Carabinieri erano impegnati nel perquisire l’appartamento di un pluripregiudicato. I minuziosi controlli hanno fatto scoprire ai militari diverse sostanze stupefacenti nascoste in un cassetto. All’interno di un involucro termosaldato sono stati rinvenuti circa 20 grammi di marijuana, mentre altri 5,5 grammi sono stati trovati in un contenitore in plastica. Rinvenute anche 4 dosi termo-sigillate di hashish e 2 grammi di cocaina.

Colto in flagranza di reato, il giovane è stato arrestato per direttissima e condotto agli arresti domiciliari.