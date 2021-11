Covid, nuovo picco di contagi: 197 nuovi casi e due decessi

Tornano ad aumentare i contagi da coronavirus in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti riscontrati 197 nuovi casi, in aumento rispetto ai giorni scorsi quando si era registrata un lieve flessione. Sono 2 invece le vittime, mentre aumentano i ricoveri ospedalieri.

Il maggior numero di contagi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+70), nettamente distaccata dalle province di Cosenza (+52), di Catanzaro (+31), di Vibo Valentia (+29) e di Crotone (+12), mentre i restanti casi sono da altra Regione o Stato (+3). Processati 1 milione e 370.291 tamponi (+4.437), mentre il tasso di positività si attesta al 4,44%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino i positivi al covid salgono a 31.839 (+70), mentre i casi attivi sono 1.309. Di questi: 1.268 in isolamento, 40 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 30.114 i guariti e 416 i decessi.

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono 28.931 (+52), mentre i casi attivi sono 1.572. Di questi, 1.518 sono in isolamento, 50 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 26.695 guariti e 664 decessi.

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 11.861 (+31), mentre i casi attivi sono 278. Di questi, 258 in isolamento, 15 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 11.422 pazienti e ne sono deceduti 161.

Nell vibonese, i casi covid salgono a 7.250 (+29) mentre gli attivi sono 307. Di questi: 298 si trovano in isolamento, 9 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 6.839 i pazienti guariti e 104 i deceduti

Nel crotonese, infine, i casi riscontrati sono 8.891 (+12) mentre gli attivi sono 184, di cui 176 in isolamento domiciliare e 8 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 8.590 i guariti e 117 i deceduti.