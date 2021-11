Statale 106, Basta Vittime: “Impegno di Laura Ferrara incomprensibile”

“In tutta onestà il Direttivo dell’organizzazione di volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 dall’onorevole Laura Ferrara si sarebbe aspettato un impegno concreto e reale affinché tutta la tratta jonica calabrese potesse essere inclusa nella Rete Ten-T, non solo la tratta Taranto-Crotone, e poi avremmo preteso, in tutta franchezza, un po' più di coraggio”.

Questo il contenuto di un comunicato diffuso dall’associazione, che definisce l’operato dell’europarlamentare del Movimento 5 Stelle “inefficace e incomprensibile”.

“Il direttivo intende ricordare a tutti i cittadini calabresi che mentre oggi la tratta Taranto – Catanzaro Lido è quanto meno inclusa nella rete Ten-T Comprehensive quella restate da Catanzaro Lido fino a Reggio Calabria è totalmente esclusa da tutto: sia dalla Comprehensive che dalla Core” prosegue la nota. “Così come non comprendiamo le ragioni per cui l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle interviene sul tema ad ottobre/novembre 2021 quanto il processo di revisione della Rete Ten-T è iniziato esattamente un anno fa ed oggi è, ormai, in via di definizione.

“Un ritardo così clamoroso che può trovare giustificazione solo nella scelta politica di non voler, in realtà, modificare proprio un bel nulla” afferma ancora il direttivo. “L'attività svolta dall'europarlamentare del M5S non può neanche essere verificata dai cittadini atteso che nel sito web ufficiale di Laura Ferrara nell'area report attività parlamentare l'ultimo aggiornamento risale a giugno 20219”.

“Dall’esponente calabrese in Europa del principale partito politico oggi presente nel parlamento italiano a sostengo del Governo Draghi avremmo preteso che ad invitare formalmente Pat Cox e ad accompagnarlo non solo sul trasporto pubblico ma anche su quello stradale che unisce Reggio Calabria a Taranto fosse stato il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Perché non lo fa? Cosa aspetta?”.

“Il Direttivo – conclude – auspica che la revisione della Rete Ten-T possa finalmente includere la tratta Catanzaro Lido – Reggio Calabria e che tutta l’intera tratta jonica possa essere inclusa nella rete Core ed informerà correttamente, come sempre, tutti i cittadini calabresi sulle decisioni che l’Europa assumerà anche grazie all’impegno (decisivo o inefficace), dell’onorevole Laura Ferrara”.