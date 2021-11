Cosenza. Più tempo per il bilancio, Gallo (Noi): “Prefetto ha compreso la situazione”

“Desideriamo ringraziare il prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella per avere compreso la disastrosa situazione nella quale versano i bilanci del Comune di Cosenza e per avere valutato l'ipotesi di concedere al sindaco Franz Caruso alcune settimane di tempo in più rispetto alla data prefissata per la consegna del bilancio preventivo”.

È quanto dichiara in una nota Fabio Gallo del Movimento Noi.

“Una opportunità che evidenzia sia la volontà di aiutare l'attuale Amministrazione a risolvere un problema spinoso di cui non è responsabile la parte politica che ne compone l'Amministrazione e che può considerarsi nuova, che chi sarà chiamato ad occuparsi in prima persona a risolvere una questione amministrativa che appare essere senza fondo e piena di sorprese” dichiara ancora l’ex aspirante primo cittadino. “Ma anche a dare conferma della reale gravità della situazione della quale dovrebbero prenderne contezza tutti i cittadini che oggi lamentano la riduzione dei servizi pubblici, nonostante siano costretti a pagare tassazioni per averli al massimo delle aliquote possibili”.

“Abbiamo partecipato al cambio di amministrazione convinti come ci siamo sempre dichiarati che la precedente amministrazione Occhiuto dovesse concludere il suo percorso prima che il grave dissesto, giustamente definito dall'attuale Sindaco disastro finanziario, fosse privo di alcun rimedio” conclude. “Nel ringraziare il Prefetto di Cosenza comunichiamo che il Movimento civico Noi è determinato come certamente lo è il Sindaco Franz Caruso, nel sostenere politiche trasparenti e sarà sentinella di corretta e trasparente amministrazione”.